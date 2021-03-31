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Бруклин НетсХьюстон Рокетс
02:30
Бостон СелтиксДаллас Маверикс
02:30
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
03:00
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
03:00
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Спортивные новости

Экс-тренер «Зенита» назвал сенсацией поражение России от Словакии

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словакии, передает Sport24.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:2.

«Очень неожиданный результат. Я абсолютно не ждал и не верил, что Россия может проиграть. Даже ни секунды не думал об этом. Это настоящая сенсация. Словакия всегда в матчах с сильными командами дает бой. Россия как команда лучше, но проиграли. Так бывает, это футбол», — заявил специалист.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что известный комментатор Георгий Черданцев критично высказался об игре сборной России с национальной командой Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

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