Чемпионка мира Мишина высказалась о Туктамышевой

Чемпионка мира в спортивных парах Анастасия Мишина, выступающая в дуэте с Александром Галлямовым, поделилась радостью за другую российскую фигуристку — Елизавету Туктамышеву, передает RT.

Туктамышева завоевала серебряную награду на чемпионате мира — 2021, который прошел в Стокгольме. В последний раз ученица Алексея Мишина выступала на мировом первенстве в 2015 году в Шанхае, где стала обладательницей золотой медали.

«И очень рада за Лизу Туктамышеву. Она такой большой путь прошла к этой медали. Не выступала на чемпионатах мира шесть лет — и так потрясающе вернулась. Это большая победа для нее», — заявила Мишина.

Мишина и Галлямов завоевали золотые награды первенства, оказавшись сильнее другой российской пары, которая изначально считалась фаворитом турнира, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, поблагодарила тренеров и партнера. На чемпионате мира в Стокгольме Синицина и Кацалапов выиграли золотую медаль.