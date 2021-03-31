Черчесов объяснил обратную замену Мостового в игре России и Словакии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Мостовой отыграл около двадцати минут — в перерыве он заменил Юрия Жиркова, а на 65-й минуте Черчесов вместо Мостового выпустил нападающего Александра Соболева.

«Обратная замена Мостового? Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. Посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли. Мы смотрим игру и принимаем те решения, которые видим», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.