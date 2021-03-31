Канделаки критично высказалась о конфликте Вяльбе и Губерниева

Генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мыслями о конфликте между президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.

В результате заочной дискуссии, Вяльбе назвала Губерниева «базарной бабой», а комментатор предложил приплачивать из своего кармана главе Федерации за раскрутку его популярности. Недавно Губерниев говорил о том, что они с Вяльбе помирились, но бывшая лыжница это опровергла.

Канделаки считает, что Вяльбе все равно не удастся успокоить шумиху вокруг спорта, потому что времена изменились, и от конкретных людей теперь это не зависит.

«Все то, что Лена ненавидела в советской системе, она сейчас с упорством пытается внедрять в российский спорт. Тишину, тишину и еще раз тишину. Она была возможна в XX веке. В XXI веке ее уже не будет, даже если я, она, Губерниев и все на свете замолчат на ближайшие сто лет», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался на тему конфликта между главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.