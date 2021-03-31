Кукуян обслужит центральный матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»

Судья Павел Кукуян обслужит центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).



Помогать ему на бровке будут Адлан Хатуев и Арам Петросян. Резервным судьей назначен Артем Чистяков. В качестве видеоассистента рефери выступит Артем Любимов, инспектор матча — Тарас Безубяк.

В турнирной таблице чемпионата России за семь туров до конца сезона лидирует петербургский «Зенит». В активе команды под руководством Сергея Семака 48 очков. На второй строчке располагается «Спартак» Доменико Тедеско, отстающий на четыре очка. Третью позицию занимает «Локомотив», у которого 40 баллов.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев хочет, чтобы нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско остался в клубе после окончания нынешнего сезона.