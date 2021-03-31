Экс-тренер «Уфы» Евсеев проанализировал поражение сборной России от Словакии

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев проанализировал поражение сборной России от Словакии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Соответствующий пост специалист опубликовал в Instagram.

По его мнению, Станиславу Черчесову и его штабу удалось грамотно подготовиться к игре.

«Я смотрел на структуру игры сборной. Мне понравилось, как тренеры ее перестроили. Посчитали, что второй форвард более опасен, чем Мостовой и вышел Соболев. Дзюба был один в единоборствах с защитниками. Когда вышел Соболев, появились моменты и неуверенность в обороне у Словакии.

В плане тактики наш штаб сработал хорошо. Но результата нет. Лучше было бы наоборот», — написал Евсеев.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов поправил комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина после вопроса о предстоящей игре молодежной сборной против команды Дании.