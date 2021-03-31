Черчесов поправил комментатора Шнякина после вопроса о молодежной сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поправил комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина после вопроса о предстоящей игре молодежной сборной против команды Дании. Видео эпизода предоставил официальный аккаунт телеканала в Twitter.

Журналист поинтересовался у 57-летнего специалиста, будет ли он смотреть матч Россия — Дания и с каким интересом. Далее последовал такой диалог:

— Смотреть-то я буду. А с каким интересом я должен ее смотреть?

— Ну, скажем так, все мы говорим и предполагаем, что, может быть, кто-то из молодых ребят отправится на взрослый чемпионат Европы...

– Ну, тогда вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть? Угол будет правильный, – сказал Черчесов и поспешил удалиться.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 против Словакии.