Мостовой остался недоволен решением Черчесова по Миранчуку

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Мостовой высказался о матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2.

«По отсутствию Миранчука у меня были вопросы еще с первого матча против Мальты, когда он не вышел в основном составе. Видимо, Черчесов не видит его в старте.

Честно говоря, думал, что наши не проиграют. К этому были близки, но словаки с точки зрения самоотдачи провели одну из лучших игр за последнее время. Мак забил мяч благодаря индивидуальному мастерству. Так что тут не нужно никого винить, а нужно похвалить словацкого игрока», — сказал Мостовой.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов.