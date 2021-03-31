Ротенберг впервые прокомментировал скандал с Панариным

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг впервые прокомментировал скандал с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Напомним, что экс-тренер Андрей Назаров обвинил хоккеиста в избиении девушки, которое, по его словам, произошло в баре отеля в Риге в 2011 году.

«Тяжело комментировать слова других людей. Я хочу сказать, что Панарин — великолепный хоккеист, который показывает отличные результаты. А все остальное — не моя компетенция.

Назаров меня часто хвалит? Это его гражданская позиция», — передает слова Ротенберга «Чемпионат».

Ранее совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников сезона-2021/22.