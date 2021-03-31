Команды подравшихся российских лыжников дисквалифицированы

Российские лыжники Антон Быков и Владислав Афанасьев дисквалифицированы после конфликта, произошедшего после командной гонки на чемпионате России в Тюмени.

Как заявил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин, отстранение также получили команды Удмуртии и Татарстана, за которые выступали спортсмены.

«Один повел себя неспортивно, другой мог нанести травму. Решение жюри было однозначным, и я с ним согласен — такие эпизоды надо пресекать. Пока дополнительные санкции не обсуждались. Что касается денежных штрафов, то пока представители команд апелляции не подавали», — цитирует Крянина РИА «Новости».

После полуфинальной гонки Быков начал кричать на соперника, а затем ударил его ногой. В ответ Афанасьев ударил обидчика палкой. Причины потасовки неизвестны.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что победу в финале командного спринта одержала команда Александра Большунова и Александра Терентьева. Второе место заняли Иван Кириллов и Андрей Краснов, выступавшие за Сахалинскую область. Тройку сильнейших замкнули Денис Спицов и Иван Якимушкин из команды Тюменской области.