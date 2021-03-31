Роднина отреагировала на слова журналиста из США о российских фигуристках

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на заявление американского журналиста Дейва Лиза, обвинившего фигуристок группы Этери Тутберидзе в использовании блокаторов гормонов.

«У этого журналиста есть доказательства? На этого дурака мы не будем реагировать. Допинговый скандал появляется тогда, когда сдают положительный тест, а эти нападки появляются из-за того, что американцы не умеют честно бороться, поэтому в ход идет все, что ни попадя. Манеры американских журналистов мы знаем, нападки на нас идут со всеми сторон», — цитирует Роднину Sport24.

По мнению экс-фигуристки, высказывание Лиза является мелочью, на которую не стоит обращать внимание.

«Лучше рассказать о том, как наша сборная по футболу проиграла», — сказала Роднина.

По мнению Лиза, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и другие ученицы Тутберидзе принимают «Лупрон», а также запрещенные препараты мельдоний и аддералл.

Гормональное вещество лейпрорелин входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) только для мужчин. У женщин он может привести к блокировке выработки организмом гормона экстрадиола.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Лиза.