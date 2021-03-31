РПЛ перенесла матч «Рубин» — «Динамо»

Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла матч 28-го тура между казанским «Рубином» и московским «Динамо», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, запланированная на 2 мая, теперь пройдет 1 мая в 14.00 мск в столице Татарстана. Причиной переноса стало проведение легкоатлетического Казанского марафона 2 мая.

Также с 1 на 2 мая перенесен матч 28-го тура РПЛ между «Химками» и екатеринбургским «Уралом».

После 23 туров чемпионата России «Динамо», набравшее 39 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (37) располагается на восьмой строчке. «Химки» (35) занимают девятое место, «Урал» (26) — 12-е.

Ранее сообщалось, что судья Павел Кукуян обслужит центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак». Помогать ему на бровке будут Адлан Хатуев и Арам Петросян. Резервным судьей назначен Артем Чистяков. В качестве видеоассистента рефери выступит Артем Любимов, инспектор матча — Тарас Безубяк.