Губерниев отреагировал на вылет сборной России с молодежного Евро

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете сборной России с молодежного чемпионата Европы 2021 года.

«Привезли основных игроков из клубов Российской премьер-лиги. Не запасных, не ПФЛ или ФНЛ. И без шансов в решающих матчах! Это лишний раз говорит об уровне нашей лиги.

Мы, кстати, даже отбор по большому счету завалили. В решающем матче проиграли Польше 0:1. Потом просто то, что от нас не зависит, сложилось удачно. То, где было надо самим, ни тогда, ни сейчас не выходит. Карета снова превратилась в тыкву!» — написал Губерниев в Telegram.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы. В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дания (9) заняла первое место, сборная Франции (6) стала второй. Исландия (0) расположилась на последней, четвертой строчке.

Ранее бывший главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков высказался о результате молодежной национальной команды Евро-2021.