Кирьяков разочарован выступлением сборной России на молодежном Евро

Бывший главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков высказался о результате молодежной национальной команды на чемпионате Европы 2021 года.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы. В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

«Полное разочарование. После первого матча было выпущено много хвалебных стрел, в том числе и я хвалил игру нашей команды. Надеялись на большее — как минимум, на выход из группы. Если с Францией хоть на что-то можно было рассчитывать, то сегодня полнейший провал. Решающие матчи так играть нельзя.

У них был шанс попасть в историю, а они сыграли спустя рукава. Огонь в их глазах оказался ненастоящим. Пытались делать вид, что бьются, но это все несерьезно, ерунда. Жаль. Думал, что это поколение сможет добиться чего-то, но на фоне команд такого уровня, как Франция и Дания, все надежды улетучились, а их было много.

За долгое время у нас собрался состав футболистов, которые играют в клубах Премьер-лиги, а некоторые из них и вовсе на ведущих ролях. Да, у нас не сильный чемпионат в Европе, но верилось, что хотя бы на этом уровне наши футболисты могут конкурировать с лучшими командами континента», — сказал Кирьяков «Газете.Ru».

Ранее определились все участники 1/4 финала молодежного чемпионата Европы.