Чорлука объявил об уходе из «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука объявил об уходе из команды.

«Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться.

Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные девять лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб — огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти», — написал Чорлука в Instagram.

Хорватский футболист поблагодарил тренеров, работников клуба и партнеров по команде за совместную работу.

«Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно», — написал игрок.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/18), трехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок России (2019).

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чорлука принял участие в 17 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 23 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Чорлука может перейти в московское «Динамо».