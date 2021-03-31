Команда Испании одержала победу над Косово в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Испании одержала победу над командой Косово в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Севилье на стадионе «Олимпике», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Даниэль Ольмо, Ферран Торрес и Жерар Морено. У гостей мяч забил Бесар Халими.

После трех туров сборная Испании, набрав семь очков, лидирует в турнирной таблице группы В. Косово (0) располагается на последней, пятой строчке.

Второе место в группе занимает Швеция (6), дальше идут Греция (2) и Грузия (1).

В следующем туре команда Испании на выезде встретится со Швецией (2 сентября), а команда Косово в гостях сыграет с Грузией (2 сентября).

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с командой Казахстана в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа B. 3-й тур

Испания — Косово — 3:1

Голы: 1:0 Ольмо, 34; 2:0 Торрес, 36; 2:1 Халими, 70; 3:1 Морено, 75.