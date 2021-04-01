Тараханов не ожидал провала сборной России на молодежном Евро

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о провальном выступлении молодежной сборной России на молодежном чемпионате Европы — 2021, передает Sport24.

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

«До начала группового этапа молодежного ЧЕ я не ожидал, что наша сборная в итоге провалится. Мне казалось, что мы пройдем в плей-офф, потому что по именам у нас очень хорошая команда. Но против Франции и Дании было видно, что в техническом и физическом плане они намного дисциплинированнее, чем мы», — заявил специалист.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что от сборной России ждали большего на молодежном чемпионате Европы 2021 года.