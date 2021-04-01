«Манчестер Сити» передумал вести переговоры с Месси

«Манчестер Сити» не будет вести переговоры с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство «горожан» уверено, что аргентинец продлит контракт с сине-гранатовыми, поэтому считает неуместными попытки заполучить форварда.

Клуб рассматривает варианты приобретения Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии», Харри Кейна из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и Ромелу Лукаку из миланского «Интера». Отмечается, что один из игроков заменит нападающего Серхио Агуэро, который покинет команду летом 2021 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что новый президент «Барселоны» хочет предложить Месси пожизненный контракт.