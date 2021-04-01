«Манчестер Сити» намерен потратить £200 млн на Холанда и Грилиша

«Манчестер Сити» намерен провести серьезную работу по усилению состава в летнее трансферное окно — 2021, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главными трансферными целями «горожан» являются нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен «омолодить» состав, ведь игрокам основы — Кевину де Брюйне, Рияду Марезу и Илкаю Гюндогану — будет тридцать лет к старту следующего сезона.

Стоит отметить, что клуб также готов рассмотреть трансфер нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в том случае, если переход Холанда сорвется. За норвежским форвардом следят также мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

После 30-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» идет в лидерах турнирной таблицы, имея в активе 71 балл.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении аргентинского нападающего Серхио Агуэро покинуть английский клуб в конце сезона.