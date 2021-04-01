Клебо объяснил, почему не приедет на свадьбу Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прояснил ситуацию с тем, что он не приедет на свадьбу российского спортсмена Александра Большунова с Анной Жеребятьевой, передает Dagbladet.

Большунов во время чемпионата мира по лыжным гонкам — 2021 заявил, что пригласил норвежского лыжника на свою свадьбу. Однако позднее российский лыжник объявил, что Клебо не сможет приехать из-за того, что занят на съемках шоу, которые пройдут в тот же отрезок времени, что и свадьба.

«Поеду ли на свадьбу? Нет. Тогда мне бы пришлось оставить проект в Норвегии. Плюс у меня ещё много работы над моим домом, которая также требует времени», — заявил норвежец.

Большунов, который на чемпионате мира завоевал четыре медали (золото в скиатлоне, два серебра эстафете и марафоне и бронзу в командном спринте), и Жеребятьева сыграют свадьбу 24 апреля.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Антон Быков и Владислав Афанасьев дисквалифицированы после конфликта, произошедшего после командной гонки на чемпионате России в Тюмени.