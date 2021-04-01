Экс-хавбек сборной России критично высказался о вылете с молодежного Евро

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, победитель молодежного чемпионата Европы 1990 года, поделился мыслями по поводу вылета национальной команды с молодежного чемпионата Европы — 2021, передает ТАСС.

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

«По итогам выступления хочу спросить, кто назвал их самой перспективной молодежной сборной России в истории? Играл детский сад — так в футбол играть на чемпионате Европы нельзя. Вроде бы играют в РПЛ, но так бездарно — просто смешно», — заявил Канчельскис.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что известная российская модель Виктория Лопырева, которая являлась послом чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, поделилась мыслями после вылета сборной России с молодежного чемпионата мира — 2021.