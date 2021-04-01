Радимов посмеялся с поста Кругового в Instagram про вылет с Евро

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов иронично отреагировал на публикацию защитника молодежной сборной России Данила Кругового в социальной сети после вылета с молодежного чемпионата Европы — 2021.

Игрок опубликовал пост в Instagram, где написал, что часто ему задают вопросы журналисты различных изданий, и на несколько он ответит в этой публикации. В первую очередь он отметил, что не знает, по какой причине не сыграл ни в одном из трех матчей, однако отметил, что не считает, что проиграл конкуренцию.

«Что отвечал, что промолчал! Воды налил! Лучше бы вообще ничего не писал! Смешно», — написал Радимов в комментариях под публикацией.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы. Национальная команда выиграла один поединок у Исландии и два проиграла — Франции и Дании.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» и молодежной сборной России Данил Круговой поделился мыслями о вылете национальной команды с молодежного чемпионата Европы — 2021.