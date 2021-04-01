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Спортивные новости

Наставник сборной Украины считает ничью с Казахстаном негативным результатом

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 с национальной командой Казахстана, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча, прошедшая в Киеве на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Роман Яремчук. У гостей мяч забил Серикжан Мужиков.

«Результат негативный. Беру всю ответственность на себя. В перерыве предупреждал ребят, что нужно использовать моменты и закрывать игру. Жаль, что я оказался прав», — заявил Шевченко.

После трех туров сборная Украины, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы D. Казахстан (1) располагается на последней, пятой строчке. Лидирует в группе Франция (7), третьей идет Финляндия (2). На четвертой строчке располагается Босния и Герцеговина (1).

В следующем туре Казахстан примет Украину. Встреча пройдет 1 сентября.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о ничьей с национальной командой Казахстана в матче третьего тура квалификационного этапа чемпионата мира — 2022.

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