Устроившие потасовку лыжники Афанасьев и Быков помирились

Устроившие потасовку по ходу полуфинала командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам Владислав Афанасьев и Антон Быков помирились. Об этом сообщает «Чемпионат».

Быков в интервью заявил, что сожалеет о случившемся.

«Жаль, что все это произошло и попало в СМИ. Это мои эмоции, моя ошибка. По ходу гонки у меня сломалась палка перед подъемом, и я подумал, что Владислав сделал это намеренно. Но затем я пересмотрел видео, и понял, что никакого злого умысла в его действиях не было.

Важно признавать свои ошибки. Я это сделал. Мы с ним хорошие друзья-соперники, и продолжим выяснять отношения на трассе, но никак не за ее пределами», — заявил спортсмен.

Напомним, что по ходу старта атлеты устроили в финишном коридоре перепалку с использованием нецензурной лексики, после чего Быков намеренно сломал палку Афанасьева.

Ранее сообщалось, что Антон Быков и Владислав Афанасьев дисквалифицированы после конфликта, произошедшего после командной гонки на чемпионате России в Тюмени.