«Ак Барс» в День смеха сменил логотип

Казанский «Ак Барс» в официальном аккаунте в Twitter объявил о смене логотипа.

Обновленная эмблема трехкратных обладателей Кубка Гагарина содержит в себе оскалившегося барса, изображенного без туловища и шеи.

«Двигаемся вперед, сохраняя преемственность. Оскал барса демонстрирует нрав хищника, скрытые смыслы укрепляют ценности клуба, а современный дизайн логотипа подчеркивает прогрессивный вектор развития «Ак Барса», — гласит описание.

Напомним, что на игровых джерси вместо официального логотипа клуб использует герб республики Татарстан.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подопечные Дмитрия Квартального добрались до финала Восточной конференции, где сыграют против омского «Авангарда». Прошлая серия плей-офф с участием этих команд завершилась разгромной победой подопечных Боба Хартли со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что российский защитник Николай Кныжов по итогам игры «Сан-Хосе» — «Миннесота» был признан третьей звездой.