Российский защитник «Сан-Хосе» Кныжов забросил первую шайбу в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «Эс-Эн-Пи Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей одну из шайб на свой счет оформил российский защитник Николай Кныжов. Для него этот гол стал первым за карьеру в НХЛ.

Всего в нынешнем розыгрыше регулярного сезона 23-летний хоккеист провел 35 матчей, в которых помимо заброшенной шайбы отметился еще четырьмя результативными передачами.

После этой игры подопечные Боба Бойнера набрали 34 очка и сохранили за собой предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западного дивизиона.

«Уайлд» после 34 матчей с 44 баллами расположились на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев восстановился после повреждения.