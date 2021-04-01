Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «Эс-Эн-Пи Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольф Балцерс, Райан Донато, Николай Кныжов и Эвандер Кейн, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Кирилл Капризов и Матс Цукарелло.



Голкипер гостей Каапо Кяхконен отразил 30 бросков по своим воротам.

После этой игры подопечные Боба Бойнера набрали 34 очка и сохранили за собой предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западного дивизиона.

«Уайлд» после 34 матчей с 44 баллами расположились на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев восстановился после повреждения.