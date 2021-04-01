Тренер Сучилова рассказал, почему не стал подавать протест из-за дисквалификации

Сергей Алтухов, тренер биатлониста Семена Сучилова, объяснил, почему не стал подавать протест из-за дисквалификации спортсмена после финиша гонки преследования в рамках проходящего в Ханты-Мансийске чемпионата России. Его слова передает ТАСС.

Специалист заявил, что аппелировать к данному решению судей было никак нельзя.

«Подавать протест по поводу случившегося было бесполезно. По правилам соревнований он должен был доработать обойму. Если она сломалась, то он должен был использовать дополнительные патроны, как это происходит в эстафетах. Или разрядить другую обойму, но не вставлять ее», — сказал Алтухов.

Напомним, что выиграл гонку преследования Эдуард Латыпов. Дистанцию в 12,5 км спортсмен преодолел за 31 минуту 46,6 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах.



Стоит отметить, что первые восемь биатлонистов прошли дистанцию с двумя промахами.

Ранее Семен Сучилов объяснил свою дисквалификацию на чемпионате России по биатлону по итогам гонки преследования.