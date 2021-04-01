Биатлонист Цветков подарил бронзовую медаль дисквалифицированному Сучилову

Максим Цветков, занявший по итогам гонки преследования на чемпионате России по биатлону — 2021 третье место, подарил свою бронзовую медаль дисквалифицированному Семену Сучилову. Об этом Сучилов рассказал в своем Instagram.

«После церемонии награждения подошел Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Макс, спасибо большое. Конечно, это очень сильный поступок. У меня слеза прокатилась.

Я подарю ее Станиславе, своей дочери, которая за меня всегда болеет. Не важно, плохо я бегу или хорошо», — сказал Сучилов.

Напомним, что выиграл гонку преследования Эдуард Латыпов. Дистанцию в 12,5 км спортсмен преодолел за 31 минуту 46,6 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах.



Стоит отметить, что первые восемь биатлонистов прошли дистанцию с двумя промахами.

Ранее Семен Сучилов объяснил свою дисквалификацию на чемпионате России по биатлону по итогам гонки преследования.