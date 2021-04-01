Губерниев высмеял лыжников и попросил не упоминать его фамилию

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал лыжников не упоминать его фамилию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Лыжники, а можно вам обойтись без упоминания моей фамилии? Нельзя, мои дорогие лыжники! Вы понимаете, что ваш вид спорта прочно связан со мной! Так было и так будет! Вы говорите о своем виде спорта, а все равно все печатают ваши ответы на мои реплики!

Саша Большунова врезается в финна, бьет его палкой, не подходит партнеру по сборной Ретивых, в разгар национального первенства улетает на съемки юмористической программы, но хайп, при этом, ловлю я?

И еще: лыжники не понимают, что журналисты, набрасывая вопросы про меня, просто используют спортсменов, тренеров, Вяльбе, как своего рода стенобитное орудие. И ведутся, ведутся лыжники!» — написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что устроившие потасовку по ходу полуфинала командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам Владислав Афанасьев и Антон Быков помирились.