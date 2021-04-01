Лайшев анонсировал возвращение Трусовой к Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев анонсировал возвращение Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе, передает «РИА Новости».

«Трусова вернется обязательно. Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все ее любим», — сказал Лайшев.

Также он отметил, что при мудрых родителях Трусовой, при ее рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70».

Трусова занималась в группе Тутберидзе, но в 2020 году она перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Напомним, в 2020 году под руководством Тутберидзе Трусова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в австрийском Граце.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возможное возвращение Трусовой к Тутберидзе.