Наставник молодежной сборной России сделал заявление после вылета с Евро-2021

Наставник молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов сделал заявление после вылета команды с Евро-2021.

«Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи. К сожалению, турнир для нас завершился. Команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает свое выступление в молодежной сборной», — написал Галактионов в Instagram.

Специалист отметил, что появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты.

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал разгромное поражение от сборной Дании в матче третьего тура молодежного чемпионата Европы 2021 года.