Рудковская прокомментировала слова Лайшева о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Яна Рудковская, жена тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что фигуристка Александра Трусова возвратится к тренеру Этери Тутберидзе, передает Sport24.

«Саша Трусова в этом году не видела и не слышала Лайшева. Она точно ничего ему не обещала. Это провокация или первоапрельская шутка. Он же — шутник, мечтатель и сказочник», — сказала Рудковская.

Трусова занималась в группе Тутберидзе, но в 2020 году она перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Напомним, в 2020 году под руководством Тутберидзе Трусова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в австрийском Граце.

Ранее Лайшев анонсировал возвращение Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.