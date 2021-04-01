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Спортивные новости

Николич высказался об уходе Чорлуки из «Локомотива»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался об уходе защитника Ведрана Чорлуки из команды, передает Germanijak.

Напомним, игрок покинет клуб по окончании текущего сезона.

«Я не удивлен его решением, потому что мы ежедневно контактируем. У нас с Ведраном прекрасные отношения. Я знал о его решении еще до того, как он обнародовал его. Конечно, мне очень жаль», — сказал Николич.

Специалист выразил уверенность в том, что хорват еще несколько лет может поиграть на высоком уровне.

Также Чорлука выступал за загребское «Динамо» английский «Манчестер Сити», лондонский «Тоттенхэм» и немецкий «Байер».

В составе «железнодорожников», за который Чорлука выступает с 2012 года, он становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также трижды брал Кубок страны.

В нынешнем сезоне РПЛ Чорлука принял участие в 17 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 23 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона-2020/21.

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