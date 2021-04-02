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Спортивные новости

Клуб НХЛ выставил олимпийского чемпиона Гусева на драфт отказов

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов форварда Никиту Гусева, сообщается на официальном сайте команды.

В течение 24 часов любой клуб НХЛ может забрать россиянина. Если за это время ни одна команда возьмет игрока, то он может отправиться в фарм-клуб, даже если имеет односторонний контракт.

Гусев был выбран на драфте 2012 года в седьмом раунде клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Спустя пять лет права на игрока были обменяны в «Вегас Голден Найтс» во время драфта расширения. Дебютировал россиянин в лиге в 2019 году в «Нью-Джерси Дэвилз». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых набрал пять (2+3) очков.

В Континентальной хоккейной лиге Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур», ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА. В составе последних он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года. Он стал лучшим бомбардиром турнира в Пхенчхане, набрав 12 (4+8) очков. Также он взял бронзовые медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Ранее фанаты «Нью-Джерси» назвали российского хоккеиста мусором.

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