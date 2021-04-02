Капитан английского клуба умер в 32 года

Капитан английского клуба «Йовил Таун» Ли Коллинс умер в возрасте 32 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена, а также объявила, что встреча с «Олтрингемом», запланированная на 2 апреля, будет перенесена в связи с трауром. О причинах смерти игрока не сообщается.

«Мы просим каждого уважать частную жизнь семьи в данный момент. Клуб пока не будет давать никаких комментариев», — написала пресс-служба «Йовил Тауна» в Instagram.

«Йовил Таун» выступает в пятом по силе дивизиона чемпионата Англии. После 31 тура клуб занимает 14-е место в турнирной таблице. Коллинс принял участие в восьми матчах турнира.

Защитник является воспитанником «Вулверхэмптона», однако за основную команду «волков» он не провел ни одной игры. Он выступал в составе «Порт Вейл», «Нортгемптон Таун», «Мэнсфилд Таун», «Форест Грин Роверс», «Шрусбери Таун», «Барнсли». В «Йовил Таун» Коллинс перешел в 2019 году.

Ранее сообщалось, что полузащитник молодежной команды «Аталанта» Вилли Брасиано Та Би умер от рака печени в возрасте 21 года.