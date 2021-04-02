Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счетом 8:4 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Мэтью Барзал, дублем отметился Джордан Эберле, также отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас и Джош Бейли. У гостей два гола в активе Джона Карлсона, еще по шайбе забросили Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.
Голкипер хозяев Семен Варламов отразил 18 бросков из 22.
Российский форвард столичного клуба Александр Овечкин отдал результативную передачу. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов совершил 18 сейвов и пропустил шесть шайб. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Оба хоккеиста завершили матч с показателем полезности »-1».
После 36 матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. Клуб потерпел второе поражение кряду. «Айлендерс» (50) располагаются на третьей строчке.
3 апреля «Вашингтон» на выезде встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Айлендерс» на следующий день примет «Филадельфию Флайерз».
Ранее сообщалось, что Самсонов получил травму после столкновения с одноклубником.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 8:4 (4:2, 2:2, 2:0)
0:1 — Карлсон (Уилсон, Шири) — 01:01
1:1 — Эберле (Комаров, Барзал) — 05:02
2:1 — Барзал — 16:09
3:1 — Нельсон (Бейли) — 17:32
3:2 — Спронг (Эллер) — 18:20
4:2 — Барзал (Эберле, Мейфилд) — 18:53
5:2 — Сизикас (Клаттербак) — 23:03
5:3 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 26:47 (5x4)
6:3 — Эберле (Барзал, Грин) — 28:08
6:4 — Карлсон (Врана, Спронг) — 39:01
7:4 — Бейли (Бовиллье, Ледди) — 43:13
8:4 — Барзал (Бейли, Мейфилд) — 58:54