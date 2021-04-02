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Спортивные новости

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счетом 8:4 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Мэтью Барзал, дублем отметился Джордан Эберле, также отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас и Джош Бейли. У гостей два гола в активе Джона Карлсона, еще по шайбе забросили Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.

Голкипер хозяев Семен Варламов отразил 18 бросков из 22.

Российский форвард столичного клуба Александр Овечкин отдал результативную передачу. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов совершил 18 сейвов и пропустил шесть шайб. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Оба хоккеиста завершили матч с показателем полезности »-1».

После 36 матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. Клуб потерпел второе поражение кряду. «Айлендерс» (50) располагаются на третьей строчке.

3 апреля «Вашингтон» на выезде встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Айлендерс» на следующий день примет «Филадельфию Флайерз».

Ранее сообщалось, что Самсонов получил травму после столкновения с одноклубником.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 8:4 (4:2, 2:2, 2:0)
0:1 — Карлсон (Уилсон, Шири) — 01:01 
1:1 — Эберле (Комаров, Барзал) — 05:02  
2:1 — Барзал — 16:09
3:1 — Нельсон (Бейли) — 17:32
3:2 — Спронг (Эллер) — 18:20  
4:2 — Барзал (Эберле, Мейфилд) — 18:53   
5:2 — Сизикас (Клаттербак) — 23:03 
5:3 — Оши (Овечкин, Бекстрем) — 26:47 (5x4)  
6:3 — Эберле (Барзал, Грин) — 28:08
6:4 — Карлсон (Врана, Спронг) — 39:01 
7:4 — Бейли (Бовиллье, Ледди) — 43:13   
8:4 — Барзал (Бейли, Мейфилд) — 58:54

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