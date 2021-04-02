«Питтсбург» без Малкина нанес поражение «Бостону» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Зак Астон-Риз, Майк Мэтисон, Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель. У хозяев шайбу забросил Брэд Маршан.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы.

После 37 матчей регулярного чемпионата «Питтсбург» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона. Клуб продлил победную серию до пяти игр кряду. «Бостон» (41) располагается на четвертой строчке.

3 апреля «Бостон» вновь примет «Питтсбург». Начало — в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

0:1 — Астон-Риз (Танев, Годро) — 22:01

0:2 — Мэтисон (Анджелло, Сеси) — 33:12

1:2 — Маршан (Бержерон, Зборжил) — 51:14

1:3 — Цукер (Родригес, Петтерссон) — 53:07

1:4 — Гюнцель (Летанг, Кросби) — 57:51 (en)