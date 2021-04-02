Тренер Добрин: выступления у наших девушек на ЧМ были не лучшими

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин поделился впечатлениями от соревнований девушек на чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Матч ТВ».

«Выступления у наших были не лучшими для них самих. Так кататься на Олимпийских играх будет нельзя, иначе соперницы могут обойти. Баллы у россиянок не рекордные, тут просто конкуренты рассыпались», — сказал Добрин.

Чемпионкой мира стала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на мировом первенстве в одиночных соревнованиях.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ирина Слуцкая ответила на слова американского журналиста о российских фигуристках.