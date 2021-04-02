Тюменская область выиграла эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.

В составе победительниц выступали Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Второе место заняла команда Татарстана (Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко и Христина Мацокина). Замкнули тройку сильнейших спортсменки из Сибирского и Дальневосточного Федерального округа (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова).

Чемпионат России по лыжным гонкам. Эстафета. Женщины

1. Тюменская область — 1 (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина) — 56.21,1

2. Республика Татарстан — 1 (Христина Мацокина — Алия Иксанова — Анна Нечаевская — Анастасия Доценко) +59,5

3. СДВФО (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова) — +1.05,3.

Напомним, турнир проходит в Тюмени. В 10.30 по московскому времени началась мужская эстафета.

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