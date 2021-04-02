Кавазашвили высказался об игре вратаря «Спартака» Максименко

Экс-футболист сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался об игре вратаря московского «Спартака» Александра Максименко, передает «Плеймейкер».

«Максименко талантливый голкипер, но что в «Спартаке», что в сборной допускает много ошибок. Шунин, кстати, то же самое. Он всегда прыгает с опозданием, и получается, что он еще в полете — а мяч уже в сетке», — сказал Кавазашвили.

Напомним, Максименко сыграл все три матча на групповом этапе молодежного чемпионата Европы. Россияне обыграли Исландию (4:1), но уступили «Франции» (0:2) и Дании (0:3).

За красно-белых голкипер выступает с 2016 года. В сезоне-2016/17 Максименко стал победителем молодежного первенства России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 44 очка.

Ранее легенда московского «Спартака» Никита Симонян передал все свою награды музею красно-белых.