Команда Александра Большунова выиграла эстафету на чемпионате России

Команда Северо-Западного Федерального округа выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.

Напомним, соревнования проходят в Тюмени.

В составе победителей выступали Алексей Шемякин и Александр Большунов, Александр Терентьев и Александр Гребенько.

Второе место заняла сборная Тюменской области (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин). Бронза досталась представителям Республики Коми (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Ермил Вокуев).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова лыжника Александра Большунова о том, что он не пришел бы на шоу с ним.