В Перми возродили футбольный клуб «Амкар»

Власти Пермского края зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Амкар-Пермь», сообщает сайт клуба.

Напомним, пермяки выступали в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2004 по 2018 год. Не позднее 30 апреля «Амкар» должен подать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона-2021/22. К началу последнего месяца весны будут найдены спонсоры, команда приступит к формированию тренерского штаба и подбору футболистов.

«Амкар» был признан банкротом в 2018 году. Наивысшим достижением уральцев является четвертое место в 2008 году. В сезоне-2007/08 команда вышла в финал Кубка России, где в серии пенальти уступила московскому ЦСКА. В 2009 году клуб единственный раз сыграл в Лиге Европы, уступив по сумме двух матчей английскому «Фулхэму».

Пермяков в разное время возглавляли Станислав Черчесов, Миодраг Божович, Гаджи Гаджиев, Вадим Евсеев.

Ранее экс-тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович назвал самого полезного игрока для сборной России.