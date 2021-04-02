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Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
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Спортивные новости

Онопко рассказал шуточную историю о предложении выбрать гея в ЦСКА

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Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко рассказал в интервью Youtube-каналу «Ибракадабра» о реакции футболистов на то, что якобы три года назад в составе команды были геи.

По его словам, никаких подозрений никто из игроков в то время не вызвал.

«Я, честно, не замечал вообще ничего. Были шутки; говорили, что сейчас же модно, чтобы в какой-то политической партии были геи, еще где-то. Считается это модным.

И были шутки, шутили некоторые наши футболисты. Вася Березуцкий, например, он же любит шутить. И все время говорил: «Если сейчас модно, то давайте кого-нибудь выберем геем». Это шутка была», — сказал Онопко.

Напомним, что в декабре 2020 года стало известно, что руководство армейцев не продлило контракт с бывшим защитником «Спартака», проработавшем в ЦСКА 11 лет.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игроке бело-голубых Арсене Захаряне.

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