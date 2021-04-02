Будущее нападающего «Ливерпуля» Салаха в клубе под вопросом

Будущее нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в мерсисайдском клубе находится под вопросом. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство действующих чемпионов Англии думает о том, что египтянину нужен вызов. Посредники, имеющие опыт работы в «Ливерпуле», в частном порядке выразили уверенность в том, что уход Салаха в другой клуб в предстоящее летнее трансферное окно возможен.

При этом сам футболист еще не давал никаких намеков на то, что может покинуть команду.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Салах провел 28 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

Подопечные Юргена Клоппа за девять туров до конца имеют в своем активе 46 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге (АПЛ).