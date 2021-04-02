В «Зените» подтвердили новость об уходе спортивного директора

Пресс-секретарь петербургского «Зенита» Антон Макаренко подтвердил новость об уходе спортивного директора Хавьера Рибалты. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле. Имя следующего главы департамента вы скоро узнаете», — заявил представитель клуба.

Напомним, что функционер перешел на должность спортивного директора сине-бело-голубых в 2018 году. Его нынешнее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков за семь туров до конца чемпионата.

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал известие о желании полузащитника Фернандо вернуться в клуб.