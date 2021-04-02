Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Woman в номинации «Спорт». Об этом сообщила сама спортсменка, опубликовав соответствующую историю в Instagram.

«Благодарю за уникальную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто! И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные», — сказала 24-летняя ученица Алексея Мишина во время церемонии награждения.

Напомним, что на завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме российские спортсменки заняли весь пьедестал. Победу одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова занялась инвестициями.