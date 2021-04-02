Нападающий «Ливерпуля» Фирмино восстановился перед матчем с «Арсеналом»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино восстановился перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Арсеналом». Об этом на своем официальном сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Игра против «канониров» состоится в столице Великобритании в субботу, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Последний раз южноамериканец выходил на поле месяц назад, 4 марта. Тогда подопечные Юргена Клоппа играли против «Челси» и уступили на домашнем стадионе со счетом 0:1.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Фирмино провел 27 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Действующие победители АПЛ за девять туров до конца имеют в своем активе 46 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что будущее нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в мерсисайдском клубе находится под вопросом.