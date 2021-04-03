Онопко выбрал между ЦСКА и «Спартаком

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко сделал выбор между армейцами и столичным »Спартаком».

Напомним, Онопко выступал за красно-белых с 1992 по 1995 год.

«ЦСКА или «Спартак»? Ох, это сложный вопрос. Часть меня как игрока — это «Спартак», конечно. А часть как тренера — это ЦСКА», — сказал Онопко на YouTube-канале ИБРАКАДАБРА.

Онопко был тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. В качестве игрока он выступал за донецкий «Шахтер», московский «Спартак», испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано», раменский «Сатурн» и владикавказскую «Аланию».

В составе красно-белых он стал трехкратным обладателем Кубка России, а также брал Кубок страны. За сборную России Онопко провел 109 матчей.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) столичные армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков после 23 туров. Лидирует же петербургский «Зенит» — у подопечных Сергея Семака 49 баллов за семь матчей до конца сезона.

Ранее Онопко рассказал о своем отношении к наркотикам и гомосексуальности.