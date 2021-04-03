Порье подписал контаркт на третий бой с Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье подписал контракт на третий бой с ирландцем Конором Макгрегором, передает MMA Fighting.

Неизвестно, подписал ли соглашение Макгрегор, но источники утверждают, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категория устно подтвердил свое участие в поединке.

Встреча должна состояться 10 июля в рамках турнира UFC 264. Турнир может пройти за пределами Лас-Вегаса из-за того, что в Неваде могут не разрешить массовые мероприятия к июлю из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В 2014 году Конор отправил Порье в нокаут во втором раунде. В январе 2021 года Порье взял реванш, победив техническим нокаутом. На счету североамериканца 33 боя, в которых он одержал 27 побед. Макгрегор выходил в октагон 27 раз, победив в 22 поединках.

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